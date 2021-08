Il Ragusa calcio rafforza la propria difesa con Spampinato

E’ uno dei giovani siciliani più promettenti, un baluardo della difesa alto 190 centimetri che è pronto a sposare la causa azzurra. Stiamo parlando del catanese Marco Spampinato, classe 1999, difensore centrale, che vestirà per la stagione sportiva 2021-2022 la maglia dell’Asd Ragusa calcio 1949. L’accordo è stato definito in queste ultime ore, grazie all’apporto del responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano, oltre che del direttore generale, Alessio Puma, mentre Spampinato aveva già cominciato ad allenarsi nei giorni scorsi agli ordini di mister Filippo Raciti. Proveniente dall’Aci Sant’Antonio, Spampinato è nato calcisticamente nelle giovanili dell’Ardor Sales, poi ha disputato un anno con la Juniores dell’Acireale e quindi quattro anni al Giarre dove, nella scorsa stagione, è stato ceduto in prestito all’Aci Sant’Antonio. “Arrivare qui a Ragusa, è un ulteriore, importante stimolo per la mia carriera – spiega – già in passato le nostre strade, la mia e quella della società azzurra, si erano incrociate. Ma il matrimonio non si era mai potuto concretizzare. Stavolta, grazie al direttore Strano e al direttore Puma, siamo riusciti nell’intento. Ho visto che c’è molta voglia di fare e soprattutto voglia di vincere, di essere competitivi. Bene, quella non deve mancare mai e deve caratterizzare sin da queste prime giornate il nostro modus operandi”. Spiega il responsabile dell’area tecnica Graziano Strano: “E’ un ragazzo dalle caratteristiche molto interessanti. E, non a caso, lo abbiamo cercato subito per rendere il reparto difensivo ancora più impermeabile di quanto già non sia. Ho sondato soprattutto i suoi stimoli e le sue motivazioni. Ritengo che siano assolutamente in sintonia con i nostri. E quindi andremo avanti sapendo di avere un obiettivo importante da raggiungere: quello di fare bene”.

Salva