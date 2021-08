Anche l’attaccante Belluso vestirà la maglia del Ragusa calcio

Un esterno d’attacco dai piedi buoni, con il fiuto del goal. Un’altra pedina che darà una grossa mano al reparto avanzato azzurro. E’ l’etneo Luca Belluso, classe 1994, con cui il Ragusa Calcio ha raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2021-2022. Proveniente dall’Acicatena, e con trascorsi nell’Atletico Catania, nel Biancavilla e nel Viagrande, Belluso è la pedina che mancava per garantire ulteriore peso specifico all’attacco della squadra azzurra, in coppia con Alessandro Randis. “Sono stato a un passo, negli anni scorsi – spiega Belluso – dall’accordarmi con il Ragusa, poi non si è potuto fare per tutta una serie di ragioni. Ora, però, che mi si è ripresentata l’occasione, non me la sono lasciata sfuggire. E sono contento di potere prendere parte a questo progetto. Ragusa è di certo una bella piazza che fa gola a chiunque. Arrivo qui con l’intento di fare del mio meglio. E, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerato i compagni con cui mi ritroverò a giocare e che mi stimoleranno a dare il massimo”. Il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Belluso è un altro colpo di accertato valore che ci fornirà ulteriore spessore nel reparto offensivo. Diciamo che stiamo costruendo una squadra meritevole della massima considerazione e speriamo, adesso, che i primi risultati possano arrivare dal campo. La società, come è stato appurato, si sta impegnando al massimo. Ci vuole, però, il sostegno da parte di tutti, ciascuno nell’ambito del proprio ruolo, per portare avanti un progetto che nelle nostre intenzioni intende dare lustro all’intera città”.

