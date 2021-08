Fondazione Garibaldi, Modica. Facce da covid. Ridere riflettendo

Divertimento assicurato con la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Ancora un nuova serata di leggerezza e allegria da non perdere. Il 22 agosto all’Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni si ride con l’appuntamento di cabaret e di teatro comico Facce da Covid della compagnia I TrequArtisti. La stagione estiva InTeatroAperto continua a regalare piacevoli serate all’insegna del teatro in ogni sua forma espressiva.

Teatro & Dintorni A.P.S. presenta il Cabaret dei Trequartisti in Facce da Covid, uno spettacolo comico, allegro e divertente. Spiritosi nonsense, sketch esilaranti, conversazioni in “salsa sicula”: Facce da Covid vuole essere un momento di svago, satira graffiante e sana comicità. Così, semplicemente: uno spettacolo fine a sé stesso, senza la pretesa di insegnare alcunché, ma solo con l’intento di fare divertire il pubblico un po’ alla vecchia maniera. La compagnia, formata dagli attori Eugenio Barone, autore dei testi, Gianfranco Barbagallo e Antonello Di Costa, diretti da Antonio Castro, con la partecipazione di “Enjoychaotic” performer arti sceniche, affronterà con sarcasmo e chiave umoristica le dinamiche tipiche della vita, sottolineando glia aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio degli ultimi mesi, hanno costituito motivo di ilarità (22 agosto – Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni – 21.00).

Le prenotazioni possono essere effettuate online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatr

