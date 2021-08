Idea Liberale. Il Mercato dei fiori di Vittoria necessita rilancio

“Torniamo, con convinzione, a proporre un rilancio del mercato dei fiori di piazza Berlinguer a Vittoria. Ci sono numerose misure a cui è possibile accedere per fare ripartire, come merita, una struttura di cui si parla poco e che, in parte, sta cadendo a pezzi. Ecco perché torniamo a chiederne un serio e programmato recupero. In questa direzione si dovrà muovere il prossimo sindaco intercettando le risorse regionali. E noi faremo da pungolo lungo questa direzione”. La proposta arriva da Idea Liberale che sollecita la massima attenzione per un impianto che avrebbe bisogno di essere ripreso in più punti. “Abbiamo sempre più bisogno – sottolinea il presidente Giuseppe Scuderi facendo poi riferimento al regolamento della struttura mercatale – di uno strumento che possa essere al passo con i tempi e in grado di rispondere alle modificate esigenze del settore. Il mercato dei fiori, per Vittoria, ha sempre rappresentato, come abbiamo più volte asserito, una realtà distaccata anni luce dal volano per eccellenza dell’economia cittadina, il mercato ortofrutticolo. Ma dobbiamo rilanciarne le sorti, sfruttando, tra l’altro, le potenzialità di un comparto, quello dell’ortoflorovivaismo, che nell’area dell’Ipparino continua a fare registrare, nonostante la crisi da Covid, numeri di un certo peso”

