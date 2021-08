America Latina: solo uno su cinque è vaccinato

L’Organizzazione Panamericana della Sanità ha comunicato che in America Latina solo una persona su cinque è vaccinata contro il Covid-19 mentre la minaccia della variante Delta sta fortemente minacciando tutta la regione. Il direttore dell’Istituto Panamericano, Carissa Etienne ha avvertito che il processo di immunizzazione è diventato un’esigenza immediata di fronte alla crescente presenza della variante Delta, poiché mette a repentaglio i progressi compiuti fino ad oggi, nonché la vita di milioni di persone. Etienne ha anche osservato che in alcuni Paesi, siamo addirittura sotto al cinque per cento della popolazione vaccinata che sta morendo proprio per mancanza di vaccini. Anche tra i paesi con più risorse economiche a disposizione, nessuno ha raggiunto il 70 per cento della popolazione completamente vaccinata. D’altra parte, il funzionario ha anche evidenziato l’alto numero di persone che, insieme agli effetti fisici causati dalla pandemia, soffrono di quella che ha classificato “crisi di salute mentale” nella Regione. Secondo varie indagini svolte dall’Istituto, quasi il 60 per cento della popolazione soffre di ansia o depressione nelle Americhe. Dall’arrivo del Covid-19, 16 mesi fa, stress e paura hanno invaso la vita quotidiana, con perdite di posti di lavoro senza precedenti che si sono aggiunte all’emergenza sanitaria. Etienne, ha esortato tutti i paesi a rispettare i loro impegni in merito all’integrazione dell’assistenza sanitaria mentale nei piani di risposta a Covid-19. In aree del continente come Centro America e Caraibi i casi di contagio sono in costante aumento, mentre in Sud America si è registrato nelle ultime settimane una lieve regressione.

