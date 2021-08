L’incidente mortale ad Acate. Tornava da addio a celibato

Rientrava dalla festa di addio al celibato il 28enne di Vittoria Hassen Tkouri, che ha perso la vita la notte scorsa lungo la strada provinciale 87 ad Acate.

Il giovane si sarebbe dovuto sposare domani in Tunisia . Era a bordo di una Bmw Serie 3, che, poco dopo la mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Ford Focus. La vittima faceva il bracciante ad Acate da diversi anni ma era residente a Vittoria.

Lo scontro frontale ha coinvolto due auto, una Bmw proveniente da Acate, su cui viaggiava la vittima, e una Ford Focus che giungeva da Marina di Acate con a bordo un nucleo familiare di Acate: un bimbo di 3 anni e una bimba di 10, praticamente illesi, e una ragazzina di 15 che ha avuto una prognosi di 30 giorni, nonchè i genitori di 43 e 41 anni che hanno rimediato 8 giorni di prognosi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Per i rilievi e le indagini è intervenuta sul posto la polizia stradale con personale del distaccamento di Vittoria. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Indaga la polizia stradale di Ragusa.

