Ferragosto. E’ morto Ferruccio Di Raimondo, un uomo normale

E’ deceduto Ferruccio Di Raimondo di 86 anni, padre dell’avvocata Enza. Oggi, ferragosto, vogliamo dedicare uno spazio a un uomo normale. Non è, infatti, un politico, non è un artista, era un semplice padre di famiglia e un grande lavoratore. Un ricordo per la famiglia. I funerali saranno celebrati lunedì nella Chiesa della Sacra Famiglia di Frigintini.

