Crisi Pronto Soccorso a Modica. Il sindaco di Pozzallo denuncia

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede l’intervento della Giunta regionale per aumentare al più presto l’organico e i posti letto da dedicare a pazienti non affetti da Coronavirus al Pronto Soccorso di Modica.

L’aumento di casi di positivi al Covid nella provincia di Ragusa ha portato ad un incremento dei posti letto Covid per far fronte all’emergenza. Vengono così meno posti letto per i pazienti delle unità internistiche non ricoverati per il Covid, aggravando – secondo il sindaco Ammatuna – una situazione già di per sé difficile dal momento che spesso l’ospedale non riesce a far fronte a tutte le altre emergenze che si presentano sempre più numerose al Pronto Soccorso. Inoltre la carenza di personale porta a lunghe attese di pazienti che devono essere visitati o ricoverati.

“Questa non è una critica alle nostre Autorità Sanitarie – si legge nella nota – che debbono fare delle scelte difficili e nemmeno ai medici, specialmente quelli del Pronto Soccorso, che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro eroico di questi ultimi lunghi mesi, ma è una ferma condanna di una politica sanitaria regionale assolutamente non in grado di affrontare nessuna emergenza sanitaria. L’unica strada percorribile è quella di aumentare gli organici del personale sanitario e soprattutto quello di aumentare i posti letto ospedalieri delle Unità Operative Internistiche. Non si può più perdere tempo, il Governo Regionale e tutte le forze politiche di opposizione presenti all’ARS, devono fare presto. Soltanto in questo modo è possibile evitare la sempre più difficile situazione sanitaria ed evitare pericoli per la vita e la salute di milioni di siciliani”.

