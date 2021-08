Modica,”Una rotatoria programmata e mai realizzata”

Come mai non si sia mai realizzata una rotatoria così come è stato deliberato dal consiglio comunale in data 11 febbraio del 2014 sebbene ci fosse una nota della ditta di cui al prot. 5177 del 05-02-2014 ,con la quale si dà disponibilità a contribuire in ragione di un terzo delle spese occorrenti per la realizzazione della rotatoria lungo il tracciato della ex SS.115, oggi Via della Costituzione, in corrispondenza dell’ intersezione con Via Cava Gucciardo e Via Alberto Portogallo?. Lo chiede l’ex assessore comunale Franco Militello, in una lettera al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, nella quale rileva che l’infrastruttura in questione è meglio descritta e individuata nella nota del progetto trasmesso in data 7 marzo 2011, dove è inserito al punto uno deliberato alla fine: “contestualmente alla realizzazione della rotatoria,dalle ditte private sotto la direzione dei lavori del Comune da parte del settore di competenza”. La delibera venne approvata con 18 voti favorevoli e 2 astenuti e la variante era condizionata all’ effettiva realizzazione del progetto approvato ed all’esecuzione dei relativi lavori entro il termine di tre anni dal loro inizio, decorso il quale,la variante urbanistica connessa al progetto approvato doveva intendersi decaduta,con l’automatica acquisizione della destinazione urbanistica originaria dell’area interessata in atto prevista dal vigente P.R.G..

“Questa delibera – spiega Militello – non ha nulla a che fare con la programmazione dell’asse viario del polo commerciale, in quanto datata 201. Forse ci sono documenti che attestano la non validità della delibera? Se così non è, invito il sindaco a voler mettere in pratica quanto è stato deliberato ,anche se sono passati diversi anni, ma quell’opera penso sia utile alla città e ai cittadini”.

