Haiti. Terremoto magnitudo 7,2 causa al momento 29 vittime

Il bilancio provvisorio conta al momento 29 vittime e centinaia di feriti dopo il terremoto di magnitudo 7,2 che si è verificato oggi sulle coste della martoriata Haiti. Il movimento tellurico è stato registrato a circa 12 chilometri dalla città di Saint-Louis du Sud, a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche nei vicini paesi caraibici come Cuba, Repubblica Dominicana e Giamaica. Gravi i danni registrati nelle città di Los Cayos, Jérémie, Aquin, Cavaillon e tutta la regione meridionale., con immagini che mostrano edifici parzialmente crollati e strade disseminate di macerie. Il primo ministro pro tempore del Paese, Ariel Henry, ha dichiarato lo stato di emergenza per un mese e ha chiesto ai cittadini la massima collaborazione per “affrontare uniti questa drammatica situazione che stiamo vivendo in questo momento”. Ingenti danni materiali anche per la precarietà delle strutture del Paese, mentre è stato revocato l’allarme tsunami. L’allarme tsunami era stato attivato dopo l’indagine geologica statunitense di Miami.

Salva