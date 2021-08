Calaforno. Lieto evento nel parco distrutto dalle fiamme

Lieto evento nel parco di Calaforno. Questa mattina in una azienda agricola interessata dal catastrofico incendio è nata un’asinella. Questo rappresenta un grande segnale di rinascita. Nonostante tutte le avversità la natura prevale ancora una volta. In questo inferno di fuoco che ha colpito un importante polmone naturale degli Iblei tanti animali sono morti non riuscendo a trovare scampo.

Salva