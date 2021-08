Basket. Occhipinti conferma la permanenza all’Olympia Comiso

Con la comunicazione ufficiale da parte del comitato regionale Fip, sulla partecipazione della società Olympia Basket Comiso MultifidiCofisan al campionato di serie C Silver, si cerca in questi giorni di dare sostanza al nuovo roster 2021/22. Ed in termini di sostanza non si poteva prescindere dall’affidare la cabina di regia a Giovanni Occhipinti, che vestirà ancora la canotta del Comiso. Oramai è un giocatore molto amato dal pubblico locale, un camarinense divenuto cestisticamente comisano d’adozione, visto che calca il parquet del PalaDavolos dal 2018. La sua velocità e il suo estro ne fanno uno dei giocatori più imprevedibili del campionato, i suoi assist e il suo altruismo giovano al rendimento dei compagni di squadra. L’incontro con il Presidente Biscotto è stato subito molto proficuo e velocemente si è raggiunta l’intesa per gettare le basi verso traguardi ambiziosi. Occhipinti ammette di essere felice del rapporto consolidato con i vertici societari e per l’affetto con cui i tifosi lo accolgono ogni domenica durante le partite. Questi aspetti rappresentano uno stimolo in più per fare bene. Chiaramente per lui, come per tutto l’ambiente Olympia, l’auspicio più grande è quello di potere giocare davanti al pubblico comisano, nella speranza che l’emergenza Covid venga definitivamente superata in questi mesi che mancano da qui all’inizio della nuova stagione agonistica.

“Come sempre darò il massimo del mio impegno – afferma Occhipinti – . So che la società punta ad un campionato di vertice. Conosco bene l’ambiente e molti compagni di squadra, so cosa mi chiede l’allenatore Farruggio con cui avevamo trovato subito un feeling nell’avvio della preparazione della scorsa stagione, che poi però non abbiamo disputato come campionato agonistico. Questi aspetti agevoleranno una partenza lanciata. Aspetto di conoscere l’eventuale presenza di nuovi giocatori, per creare subito in campo quegli equilibri indispensabili anche con loro per giocare al meglio tutti assieme”.

“La conferma di Giovanni Occhipinti – dichiara il presidente Roberto Biscotto – rappresenta per la Società un’importante, anzi direi quasi fondamentale, base di partenza per mettere in piedi un roster in grado di affrontare nel migliore dei modi l’imminente campionato. Durante questa pandemia, purtroppo ancora in corso, abbiamo fatto ogni sforzo possibile per mantenere compatto il gruppo nel pieno rispetto delle regole anti Covid e in attesa di poter tornare sul campo soprattutto davanti ai nostri tifosi ai quali va il mio ringraziamento per aver continuato a manifestare sostegno alla squadra nonostante l’assenza di partite. Non di meno desidero ringraziare anche i dirigenti e tutto lo staff Olympia per la pazienza e la perseveranza con cui è stata gestita finora questa difficile situazione, gli sponsor per il sostegno economico che hanno garantito nonostante il silenzio agonistico e l’amministrazione comunale per avere avviato con urgenza le modifiche del Palazzetto dello Sport come richiesto dalla FIP che ci consentiranno di affrontare regolarmente in casa le partite del prossimo campionato ormai alle porte”.

