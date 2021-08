Pd Ragusa. Se prima le pratiche erano a rilento, adesso sono paralizzate

“Se qualche giorno fa abbiamo denunciato che le pratiche, all’Ufficio tecnico comunale, andavano a rilento, ora di fatto sono paralizzate”. E’ questo il tenore della nuova segnalazione del capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito di una questione che non solo non è stata risolta ma che addirittura, in queste ultime ore, si è aggravata. “In pratica – spiega Chiavola – succede questo. Ogni impiegato gestisce le proprie pratiche senza che nessun altro abbia la possibilità di accedervi. Ora, gli impiegati dell’Utc sono stati obbligati, immagino a turnazione, a prendere le ferie perché il Comune non è in grado di poterle pagare. Qual è il risultato? La pratica in mano a un impiegato in ferie rimane ferma, nonostante la motivazione d’urgenza. E nessun altro è in condizione di intervenire. Dunque, ritardi che si accumulano a ritardi. Disagi in serie che stentano ad essere risolti. Dico io: ma che cosa aspetta l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Cassì, a mettere mano a questa faccenda? Perché non è ancora intervenuto nonostante già nelle scorse settimane abbiamo segnalato la criticità della questione? Restiamo basiti per quello che sta accadendo. E chi attende delle risposte può mettersi l’anima in pace. Ormai, con molta probabilità, se ne riparlerà a settembre”.

