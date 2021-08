Modica. 50 anni dal diploma la “V A” dell’Archimede

Una serata particolare per una ricorrenza speciale. Le componenti della Quinta “A” che hanno preso il diploma di Ragioniere a conclusione dell’anno scolastico 1970/71 presso l’Istituto Tecnico Archimede di Modica, si sono trovate insieme per festeggiare il cinquantesimo anniversario della maturità conseguita. A Modica, presso un noto ristorante, nel corso di una serata semplice ma vissuta intensamente, le ex studentesse della quinta A si sono trovate insieme per ricordare l’esperienza maturata, insieme e fra tante tensioni, in occasione degli “esami di Stato” coi quali è stata chiusa l’attività scolastica ma non certo l’amicizia consolidata dopo cinque anni di appartenenza alla stessa classe. Il tutto senza mai dimenticare di rivolgere un commosso pensiero a chi purtroppo non c’è più.

Da considerare che anche negli anni scorsi, nel rispetto di una simpatica consuetudine, la classe ha dato vita a delle simpatiche e piacevoli “rimpatriate”. Quest’anno però, proprio per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario, il raduno ha avuto un significato diverso: più profondo, più sentito, più gioioso.

Durante il piacevole conviviale si è parlato tanto dei “bei tempi” della scuola, della particolarmente allegra vita di classe, della capacità di impegnarsi al massimo nello studio, del rapporto coi singoli insegnanti, degli scherzi e della birichinate che spesso coinvolgevano tutte le componenti.

Una serata quella vissuta insieme utilizzata per rievocare uno dopo l’altro, tanti episodi e tante esperienze, ma anche per valorizzare i rapporti di amicizia nati ai tempi della scuola e che si sono consolidatati sempre di più col passare del tempo.

Per la cronaca all’appello hanno risposto: Graziella Blanco, Concetta Giovanna Calabrese, Lucia Casa, Francesca Cassisi, Maria Grazia Cavallo, Maria Carmela Celestre, Dora Galfo, Giorgetta Garofalo, Carmela Pluchino, Grazia Poidomani, Grazia Polara, Mimma Portelli, Silvana Puccia, Concetta Spadaro, Giuseppina Zocco

