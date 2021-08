Mercato settimanale di Marina di Ragusa. Controlli interforze

Il Comando di Polizia Municipale rende noto che martedì è stato effettuato un controllo congiunto con Polizia Municipale, Guardia di Finanza “Compagnia di Ragusa” e Comando Carabinieri “Stazione di Marina di Ragusa”, presso il mercato settimanale di piazza Vincenzo Rabito.

I controlli hanno dato luogo all’applicazione di quattro sanzioni a soggetti privi di regolare licenza, con conseguente sequestro della merce alimentare consistente in prodotti ortofrutticoli che, per la dubbia provenienza e senza la prescritta tracciabilità che ne rende sicuro il consumo umano, anziché poterla devolvere in beneficenza si è dovuta distruggere

Salva