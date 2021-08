Incendio in un appartamento di Ispica

Per sfuggire alle fiamme si sono dovuti rifugiare nel balcone. Due giovani donne hanno trovato questa via di salvezza a seguito dell’incendio sviluppatosi in Via La Farina, nell’appartamento occupato da due donne. Le fiamme si sono propagate in un divano e poi nei mobili del monolocale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Le persone sono state salvate e per fortuna le fiamme non si sono propagate alle abitazioni vicine.

Sul posto anche i carabinieri.

