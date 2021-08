Potenziato trasporto pubblico Ragusa – Marina di Ragusa

Il vice sindaco di Ragusa con delega ai trasporti sostenibili e mobilità, Giovanna Licitra, rende noto che nei giorni 11, 13, 14, 15 agosto la ditta Tumino, ha aggiunto una corsa della tratta Marina – Ragusa alle ore 04.00 per consentire il rientro sicuro e in bus nella notte di San Lorenzo e in quelle del weekend di Ferragosto.

“I mezzi di collegamento Marina – Ragusa che la ditta Tumino, che ringrazio per la disponibilità, ha messo a disposizione – dichiara il vice sindaco Licitra – sono dotati di strumentazione adeguata per consentire l’accesso alle persone con disabilità, alle quali è comunque consigliato di contattare la ditta stessa per concordare il servizio al fine di ottimizzare i tempi dello stesso. Ricordo inoltre a tutti coloro i quali volessero trascorrere queste serate a Marina di Ragusa, che sono disponibili i parcheggi per la sosta gratuita di piazza Rabito e di via Escrivà, quest’ultimo servito da navette Ast di collegamento verso il centro della frazione.

