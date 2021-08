Imparato e Tidona in “Il Miles di Plauto” il 16 agosto a Modica

Cambia lo scenario della vicenda, il linguaggio e la dinamica comportamentale dei personaggi, ma resta, per la sua stessa forza teatrale, il meccanismo complessivo del testo. Così, la vicenda del “grande” Pirgopolinice subisce una sterzata nel tempo e diventa uno spettacolo nuovo e antico allo stesso tempo. Il 16 agosto, al chiostro di Palazzo San Domenico, la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ospiterà Il Miles di Plauto e regalerà al pubblico della rassegna estiva InTeatroAperto il grande teatro (inizio spettacolo ore 21.00). Per il testo innanzitutto, Miles Gloriosus, la commedia di Plauto su cui però osare quel tanto di spregiudicatezza e di aggressività necessarie per dare forma ad altro, l’adattamento è di Giuseppe Pasculli; per il cast poi, con Gianfelice Imparato (erede del teatro di Edoardo e Luca De Filippo) e Andrea Tidona e con Daniela Marazita, Massimo Reale, Silvia Siravo, Alessandra DʼAmbrosio, Giacomo De Cataldo, Alessandro Calamunci e Maria Luisa Fravili. Ancora, per la regia, firmata da Armando Pugliese. Il Miles si fa quindi nuova storia: la piazza di Efeso diventa così una dispersa strada statale; servi, padroni e liberti sono emarginati da “età delle lattine” e delle “buste di plastica” con sullo sfondo una vecchia pompa di benzina e un camion fuori, luoghi in cui un nucleo di umanità disgregata e abbruttita è chiamata a rinnovare il rito del rappresentarsi. Su tutto emergerà la vis comica già presente in Plauto, che innescherà inevitabilmente i meccanismi del riso, coinvolgendo e travolgendo in autentica simbiosi attori e pubblico nel gioco della grande beffa organizzata alle spalle del “fu grande” Pirgopolinice.

Una serata da non perdere con cui continua il successo della rassegna estiva proposta dalla Fondazione con ancora tanti appuntamenti fino a settembre.

