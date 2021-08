Nuova ondata calda. Vittoria, raccomandazioni Protezione civile

La colonnina di mercurio, tra martedì 10 e martedì 16 agosto, subirà un’impennata con punte che arriveranno a superare i 40° e con venti che potranno superare i 15 Km orari.

Il Governo nazionale raccomanda la massima attenzione per gli incendi boschivi a causa delle elevate temperature in aumento in tutto il Centro-Sud con valori critici soprattutto nelle giornate di martedì 10 e di mercoledì 11 agosto.

La Protezione Civile Regionale, con avviso n. 168 dell’otto agosto 2021, ha dichiarato un livello di preallerta “stato di attenzione” (rosso).

È pertanto fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche piccoli focolai di incendio.

Il piano di Protezione civile nel comune di Vittoria è già attivo dal 30 luglio e perdurerà fino alla fine dell’emergenza. Diverse squadre della Protezione civile sono già posizionate a vigilanza di edifici e zone strategiche del territorio, con una particolare attenzione alla riserva del Pino d’Aleppo e della valle dell’Ippari.

Queste le principali regole e i comportamenti da evitare:

● Non utilizzare a sproposito alcun tipo di fuoco d’artificio;

● Non gettare sui bordi delle strade, o sui terreni in genere, mozziconi accesi di sigarette o fiammiferi;

● Non accendere fuochi, come da Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 51 del 20 maggio 2021: Prevenzione incendi boschivi e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola.

● Non parcheggiare l’auto in terreni incolti: la marmitta potrebbe essere fonte di innesco;

● Non utilizzare in campagna strumenti di lavoro senza avere prima preso le dovute precauzioni e rispettato le norme di sicurezza;

● Non abbandonare nelle campagne e sui bordi delle strade rifiuti di alcun genere.

Inoltre, in caso di incendio:

● Comunicarlo tempestivamente al 1515;

● Non sostare in luoghi sovrastanti l’incendio;

● Se si è in casa chiudere tutte le finestre.

Al fine di prevenire problemi di salute, soprattutto nei soggetti più deboli e nelle fasce più anziane della popolazione, si raccomanda di:

● Evitare di uscire di casa nelle ore più calde;

● Bere molta acqua e mangiare molta frutta;

