Modica, reunion a 50 anni dalla Maturità Classica

Si sono ritrovati per festeggiare i cinquant’anni dalla Maturità. Una cena piacevole che, come in altre occasioni analoghe, è servita per trascorrere serenamente una serata e ricordare i tempi passati insieme dietro i banchi di scuola. Era l’anno scolastico 1970-71. E’ stato il dottore Federico Mavilla il promotore della piacevole iniziativa che è servita per riabbracciare gli ex compagni di classe del Liceo Classico “Tommaso Campailla” di Modica. La classe era composta da venti studenti ma alla reunion ne erano presenti solo dieci (due sono, purtroppo, deceduti, gli altri otto erano impegnati o residenti altrove). Hanno accettato l’invito, tra gli altri, la Professoressa Nara Gennaro, all’epoca insegnante fresca di laurea in Lettere Classiche col Prof. Quintino Cataudella, già docente nel Liceo, prima di intraprendere la gloriosa carriera accademica. Hanno raccolto l’invito Michele Armenia, attuale docente dell’istituto, Michele Blandino, Maria Lucia Roccasalva, Carmela Basile, Giulio Ottaviano, Rosario Garofalo, Vincenzo Drago, Fiorella Minardo, la prof. Nara Gennaro, Giovanni Galfo, Federico Mavilla, Salvatore Modica e Pippo Fiore.

