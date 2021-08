Scontro tra 4 auto sulla Ragusa-Marina di Ragusa. Cinque feriti

Quattro veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 2,30 sulla provinciale 25 a Ragusa. Cinque le persone ferite, tutte ragusane. Sono state una Fiat 500, due Fiat Panda e una Peugeot 208. Procedevano due in direzione Marina di Ragusa e le altre in direzione marcia Ragusa. Feriti A.S., 28 anni, conducente la Fiat 500, L.A. e V.L., rispettivamente di 75 e 72 anni, conducente e passeggera della Fiat Panda, I.G. 24 anni, che era alla guida della Peugeot, e I.F. autista dell’altra Fiat Panda. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale di Vittoria e le ambulanze del 118.

Salva