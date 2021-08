Ragusa. Ancora una giovane vittima della strada, è un barista

Antonio Iacono, è l’ennesima vittima delle strade iblee che si tingono ancora una volta di rosso. Il giovane, barista di 29 anni, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la strada che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, la “Malavita”. Iacono si trovava alla guida di una Fiat Panda e procedeva verso Santa Croce Camerina; è stato tamponato da una Fiat Punto condotta da un ragusano. Nell’urto, molto violento, il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’auto si è poi ribaltata ed è finita addosso alla vittima.

Giovanni Iacono è morto sul colpo, mentre l’autista della Punto è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato le due vetture.

La vittima gestiva a Ragusa, insieme col fratello, i Bar Rogoi, in Via Archimede.

