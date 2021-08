Si è insediato il nuovo Segretario Generale del Comune di Vittoria Chiara Piraino. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina, ha ricoperto in ultimo l’incarico di Segretario Generale nel Comune di San Filippo del Melo, in provincia di Messina.

“La nostra scelta – ha commentato la Commissione straordinaria – è ricaduta sulla dottoressa Piraino dopo averne valutato il curriculum, di tutto rispetto, e dopo averla esaminata attraverso un lungo e articolato colloquio de visu. Alla dottoressa Piraino rivolgiamo un caloroso benvenuto e le auguriamo di poter assolvere ai suoi compiti istituzionali in assoluta serenità

