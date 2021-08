Incidente stradale stamattina sulla Modica Mare. Muore 27enne

Un grave incidente si è verificato alle cinque di stamattina in Contrada Nacalino sulla vecchia strada per Marina di Modica. A scontrarsi un camion con un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, un giovane 27 enne deceduto nel terribile impatto, che probabilmente a causa di un colpo di sonno, pare abbia invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro l’autobotte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per estrarre dalle lamiere contorte la vittima, trasportato subito dopo all’Ospedale Maggiore di Modica, con un ambulanza del 118, trasferimento poi risultato vano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Modica per accertare la causa dell’incidente.

Anche il conducente del camion è stato ricoverato. I due mezzi sono stati sequestrati.

