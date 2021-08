Pallamano, A2. KeyJey Ragusa esordirà in Campania

Esordio il 16 ottobre, nel campionato di Serie A2 di pallamano maschile, per la KeyJey Ragusa che giocherà fuori casa con il Lanzara. Dunque, si andrà in trasferta in Campania per disputare la prima ed esattamente nelSalernitano. Il Lanzara può contare su un organico molto dinamico, completamente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, un po’ come sta accadendo in casa KeyJey. Un team, quello campano, che dovrà misurare la propria forza con il sette allenato da Mario Gulino chesarà chiamato ad amalgamare il prima possibile il nuovo gruppo, sapendo che non possono essere commessi passi falsi se si intende disputare un torneo d’avanguardia: sarà comunque fondamentale partire già con il piede giusto. Da sottolineare come, rispetto a prima, quando invece l’avvio del campionato era stato fissato per l’11 settembre, adesso si registra il rinvio di oltre un mese, circostanza che ha costretto la struttura tecnica della KeyJey a riprogrammare il tutto, in fase di preparazione atletica, quando, invece, si era ormai in procinto di partire. “Significa che tutto – chiariscono dalla società ragusana – sarà spostato di poco più di una settimana. A breve definiremo la data esatta del radunoprecampionato e da quel momento saremo tutti concentrati in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione che cercheremo di affrontare con il dovuto piglio”.

Salva