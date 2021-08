Vittoria calcio. Tante riconferme per un ritorno in grande stile

“Siamo pronti a divertirci e far divertire”. Questo è l’imprinting iniziale del Club Calcio Vittoria 2020, che si sta preparando al ritorno sul campo, con tantissime riconferme e una grande voglia di giocare.

Il nuovo organigramma da spazio alle due new entry, Anthony Tidona e Salvatore Battaglia, in qualità di nuovi vicepresidenti, mentre i capisaldi del Vittoria rimangono: Presidente Michele Bertoni, Direttore Generale Salvo Barravecchia, Direttore Sportivo Nino Monterosso, Team Manager Stefano Frasca.

E tante sono le riconferme: ad iniziare dal mister Dario Costantino, che la scorsa stagione ha potuto fare poco per via dello stop forzato, ma in tutto il periodo invernale si è tenuto impegnato con corsi di aggiornamento, alcuni svoltosi in America. “Non vedo l’ora di continuare ciò che l’anno scorso era stato interrotto. In tutti questi mesi, l’obiettivo è stato prepararsi mentalmente e fisicamente per il rientro in campo. Adesso che l’inizio della stagione calcistica è alle porte, già sono a lavoro per fare del mio meglio”.

Dopo il mister Costantino, cinque importanti riconferme: il capitano Saro Iapichino, il quale afferma: “La scorsa stagione dopo tanti anni ho capito di più cosa significa giocare qua. Questi colori li devi avere cuciti addosso, col coraggio di difendere la tua città. I veri vittoriesi sono col sangue biancorosso”. E poi il grande portierone Vincenzo Mignacca, con i giocatori Antonino Bellamacina, Giovanni Lauretta e Gianluca Vasile.

Riconfermati anche gli Under: Alessio Giocolano, Marco Attinelli, Alex Aliotta, Federico Migliore, Simone Traina, Mario Barresi, Emanuele Di Falco, Pierfrancesco Cannizzo, Marco Scollo, Titta Orlandini.

