Confimprese Ragusa: “Sensibilizzare ambulanti a ripulire aree mercatali”

Rifiuti ovunque. Le aree dei mercatini rionali, a fine mercato, si trasformano in una discarica a cielo aperto. Una prassi, purtroppo, consolidata da troppo tempo. Nonostante il regolamento del commercio su aree pubbliche, all’articolo 8, impone l’obbligo, al commerciante, di ripulire lo spazio assegnato pena la sospensione della concessione fino a sei mesi. I mercati rionali, da Ragusa centro, a Ibla, fino a Marina di Ragusa, si trasformano in una mega pattumiera. Con gli operatori della ditta Busso costretti, per ore, a fare gli “straordinari” per ripulire gli spazi assegnati ai commercianti. Non si pretende che gli ambulanti facciano la raccolta differenziata ma che almeno non lascino per terra gli scarti di una giornata di lavoro sarebbe più che legittimo chiederlo. È tempo di stroncare questi fenomeni d’inciviltà e malcostume. “L’invito lo rivolgiamo agli ambulanti –spiega il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti –di attenersi in maniera scrupolosa al regolamento e di raccogliere tutti i rifiuti prodotti. Il mercato di Marina di Ragusa, e non solo, si trasforma a fine giornata in uno spettacolo indecoroso. Non possiamo accogliere i turisti e i vacanzieri offrendo questo spettacolo. Invitiamo anche l’amministrazione comunale a sensibilizzare i commercianti e a sanzionare chi non si attiene al regolamento comunale”.

