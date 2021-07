Trasporti, Lorefice (M5s). In Sicilia fondi per bus e ferrovie

“Il Ministero delle Infrastrutture e mobilita’ sostenibili ha previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di bus di nuova generazione per il trasporto pubblico locale e 1,5 miliardi per il potenziamento delle ferrovie regionali, fondi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni.” Lo annuncia in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa:

“Grazie al lungo lavoro di mediazione che abbiamo condotto nei mesi scorsi sul fondo complementare al Pnrr siamo riusciti a far destinare alle regioni del Mezzogiorno almeno il 50% delle risorse previste per il rinnovo delle flotte di bus e l’80% di quelle destinate al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali.

In particolare – spiega Lorefice – la Regione Siciliana potrà beneficiare di oltre 126 milioni di euro per la Ferrovia Circumetenea e di oltre 56 milioni di euro per l’acquisto di nuovi bus, e il potenziamento di mezzi di ultima generazione a basso impatto ambientale come veicoli ad alimentazione elettrica, a metano o a idrogeno.

Finanziamenti che dovranno essere spesi nel periodo 2021-2026.

Ora spetta agli enti locali sfruttare al meglio questa opportunità per rendere le nostre città più vivibili e meno inquinate e, soprattutto, rafforzare i collegamenti territoriali, riducendo le diseguaglianze tra le diverse aree del Paese, a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti”. conclude la presidente.

