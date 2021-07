Pallamano: i fratelli Tanti ingaggiati dalla KeyJey Ragusa

Una coppia di fratelli proveniente da Malta è l’ultima delle novità del nuovo organico della KeyJey Ragusa, sempre più internazionale, in vista del prossimo campionato di Serie A2. Sono Daniel Farruggia Tanti (portiere), classe ’91, e Joseph Tanti, terzino, classe 81. Entrambi sono pronti a dare una grossa mano per la causa della squadra allenata da Mario Gulino che intende disputare un torneo nella maniera il più possibile competitiva e che, non a caso, potrà contare su una squadra con talenti provenienti da varie parti d’Europa e dal Sud America. Anche i due fratelli Tanti sono di quelli che possono aiutare alla concretizzazione di questo progetto. Il portiere, tra l’altro, difende la porta della Nazionale e, quindi, è senz’altro un elemento che può garantire parecchio spessore in questo ruolo. Anche il terzino, dotato di buona statura, è destinato a dare manforte all’organico ibleo. Entrambi hanno giocato, nella scorsa stagione, con il Messina, sempre in A2, e quest’anno, invece, si adopereranno per garantire risposte di un certo tipo al sette ragusano. “E’ un’altra bella accoppiata – affermano dalla KeyJey Ragusa – che contribuisce ad innalzare il livello tecnico dell’intera squadra. Anche perché stiamo continuando ad allestire un gruppo che riteniamo speciale e che può senz’altro regalarci soddisfazioni di un certo tipo. A giorni inizieremo la pianificazione della preparazione atletica, non dimenticando che il campionato prenderà il via ai primi di settembre e quindi bisognerà farsi trovare pronti. Vogliamo diventare tra i protagonisti della prossima Serie A2 anche se, lo sappiamo, la concorrenza è parecchio agguerrita”.

