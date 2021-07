Modica, si presenta libro alla memoria di Piero Iemmolo

Sarà presentato giovedì 29 luglio il libro”Li ripeterai ai tuoi figli. Credere, di generazione in generazione”. L’evento si terrà presso Largo Mons. Gambuzza, antistante alla Domus S. Petri, su iniziativa dell’Associazione Piero Iemmolo e della Comunità Parrocchiale di San Pietro.

Sarà un momento per festeggiare la storia di questa comunità, attorno alla memoria di tre figure fondamentali che l’hanno attraversata: Mons. Matteo Gambuzza, Padre Carmelo Lorefice e Piero Iemmolo, tragicamente scomparso proprio il 29 luglio di due anni fa, a seguito delle ferite riportate in un brutto incidente stradale avvenuto un mese prima.

Piero Iemmolo, chirurgo stimatissimo dell’Ospedale Maggiore, era un punto di riferimento della Comunità di San Pietro, all’interno della quale è ora maturato il desiderio di raccogliere in questo libro, attraverso storie e testi, le ricche testimonianze di un modo di intendere e di vivere la fede che si è rinnovato attraverso i decenni di generazione in generazione e che trova le sue solide origini proprio nelle figure di Mons. Gambuzza e Padre Lorefice, nel loro modo di intendere il Concilio Vaticano II, nella Settimana Teologica inaugurata già negli anni ’60 e poi nell’accompagnamento al Gruppo Giovanile.

A presentare il libro ci saranno Don Corrado Lorefice, Don Pino Ruggieri e Padre Giovanni Salonia.

In collegamento dall’Africa ci sarà anche padre Giovanni Piumatti, missionario in Congo.

Sarà anche l’occasione per presentare il logo e l’attività dell’Associazione “Piero Iemmolo”.

