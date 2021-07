Modica Calcio, cordata di imprenditori per un futuro vincente

Sarebbe stato raggiunto l’accordo tra una cordata di imprenditori locali e l’attuale dirigenza del Modica Calcio. Le parti hanno l’intesa per il passaggio della società, attualmente in mano a Michele Zocco e Pippo Vicari che, in queste settimane, si erano, comunque, già messi al lavoro per trovare, intanto, il nuovo allenatore vistoche Orazio Trombatore non sarebbe più stato il tecnico. Le due parti, cedente e acquirente, nelle scorse ore hanno raggiunto il punto d’incontro per il passaggio della proprietà (nella quale c’è ancora Mommo Carpentieri). Il nuovo sodalizio sarebbe composto da un giovane imprenditore che ha già bazzicato nell’ambiente calcistico (il suo nome sarebbe accostato al gruppo Pitino) e da un imprenditore che opera nel campo delle autovetture. L’obiettivo è quello di mettere su una compagine vincente e riportare il Modica nelle sfere che più gli si addicono. I bene informati parlano anche di un coinvolgimento di Marcello Pitino, apprezzato direttore sportivo in diverse società di categoria, che potrebbe mettere a disposizione dei rossoblù la sua grande esperienza.

