Lions Club Modica. Peppe Arezzo incanta con le note di Morricone

Il duo “Arezzo all’opera”, formato da Peppe e Michele Arezzo, ha fatto registrare il tutto esaurito con lo spettacolo “Le note di Ennio, omaggio al maestro Morricone”, organizzato dal Lions Club di Modica domenica 25 luglio. Il maestro Peppe Arezzo ha ripercorso le musiche più note del celebre compositore romano, cominciando dalle musiche dei film del western all’italiana di Sergio Leone per concludere con i film più recenti come “Novecento”, “Nuovo cinema Paradiso” e “Faithful”, film che gli è valso l’oscar nel 2019. Il Lions Club di Modica ha organizzato l’evento per raccogliere fondi per dei service di solidarietà che saranno realizzati durante il 44esimo anno sociale. Ennio Morricone scomparso il sei luglio dell’anno scorso è fra i più noti compositori e direttore di orchestra al mondo è stato socio del Lions Club di Roma Aurelium, sostenendo numerose attività di solidarietà. “Abbiamo voluto iniziare l’anno sociale 2021 -2022 – spiega Aurelio Boncoraglio presidente del Lions Club di Modica – con un concerto nel cuore della città perché la musica comunica più di ogni altra cosa e con le note di Ennio Morricone, grande maestro, grande italiano e grande uomo Lions, che emozionano e coinvolgono, vogliamo mandare un messaggio di speranza per i giorni futuri.

