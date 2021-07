Marina di Modica. Firme per referendum per l’eutanasia legale

Nella mattinata di domenica 25 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, a Marina di Modica, sarà possibile firmare per richiedere il referendum per l’eutanasia legale. L’evento si inserisce in una serie di attività promosse dai volontari in tutta la provincia, per arrivare all’obiettivo nazionale di almeno 500.000 firme entro fine settembre.

Il tavolo per la raccolta firme sarà posizionato in Piazza Mediterraneo, all’ingresso della spiaggia. Al tavolo saranno presenti volontari disponibili a delucidare i cittadini sull’argomento. Possono firmare tutti i cittadini italiani, anche se residenti in altri Comuni o all’estero, se iscritti all’AIRE. Per firmare sarà necessario portare con sé un documento di identità. Chi non potesse recarsi a Marina di Modica domenica ma volesse firmare, può consultare il sito di “Liberi fino alla fine” al seguente link, per rimanere aggiornato sui vari tavoli e altri punti di raccolta. https://referendum. eutanasialegale.it/dove- firmare/

