Tesserati Csen Ragusa domenica scorsa all’audizione Opus Ballet

Un momento straordinario. Assolutamente emblematico per segnare in positivo questa fase della ripartenza. Domenica scorsa, i tesserati Csen, nel contesto della Ragusa summer avviata dall’ente di promozione sportiva, hanno partecipato all’audizione dell’Opus ballet. Erano presenti Rosanna Brocanello, direttrice della compagnia e del centro Opus ballet; Dario Biuso, direttore della compagnia Koreos Ballet; Emily Maugeri, direttrice “Les ballets company”. La scuola Opus Ballet è stata fondata nel 1999 a Firenze come associazione culturale dalla Brocanello. Nel 2004 nasce l’attuale Centro coreografico internazionale Opus Ballet con la direzione artistica della stessa Brocanello e di Daniel Tinazzi. E’ una realtà di spessore continentale e per questo l’audizione è stata salutata con particolare entusiasmo da tutti i tesserati Csen che hanno partecipato. L’appuntamento si è tenuto nelle sedi di ArteMia Danza diretta da Anna Guastella e dell’Asd Danza Mila Plavsic diretta da Rita Gurrieri, a Ragusa. “E’ stato uno straordinario evento – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che abbiamo voluto promuovere per dare un segnale forte in vista della ripartenza a coloro che si sono voluti scommettere con il nostro ente di promozione sportiva. A loro, infatti, è stata rivolta la possibilità di partecipare e di sperimentare sul campo i propri progressi. E, allo stesso tempo, di stringere contatti che potrebbero risultare cruciali per la loro crescita professionale. Abbiamo potuto percepire la grande attenzione con cui tutti i partecipanti si sono voluti sperimentare. E’ stata una bella esperienza che ritengo saremo chiamati a ripetere al più presto”.

