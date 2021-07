Sport, ecologia e musica: Sandy association riparte dal turismo giovanile

Le potenzialità del nostro territorio, si sa, sono pressoché infinite. Tuttavia non è sempre facile sfruttarle a pieno e spesso la voglia di fare cede il passo alla pigrizia e all’incompetenza. I giovani membri della Sandy association hanno provato a invertire la rotta, forti delle competenze acquisite in giro per l’Italia e l’Europa e hanno deciso di tornare nel proprio luogo d’origine per provare a risollevare le sorti di un palcoscenico a dir poco unico. Sandy nasce proprio con l’intento di rivalutare un territorio che tanto ha ancora da offrire attraverso lo sport, l’ecologia e la musica, tre temi al centro del progetto dell’associazione, punto di partenza per un risveglio giovanile che nella nostra regione tarda ancora ad arrivare.

Il Sandy Power festival è il primo evento ufficiale proposto dall’associazione. Dal 24 luglio all’8 agosto la spiaggia di Santa Maria del Focallo ospiterà quindici giorni di sport e divertimento con un occhio di riguardo all’ecologia e al rispetto per l’ambiente.I partecipanti potranno scegliere uno dei grandi classici da spiaggia come il beach volley o il beach soccer oppure provare sport ancora poco conosciuti come lo spyke ball. Verranno pensate inoltre alcune attività per chi non desidera partecipare ai tornei, ma non vuole rinunciare all’attività fisica, con la possibilità di usufruire di materiale di ogni genere, tra cui bocce, racchettoni, frisbee o altro ancora. L’attività sportiva diventa veicolo di inclusione e partecipazione, mentre l’educazione ambientaleprecede la realizzazione di qualsiasi attività, specialmente se legata alla spiaggia e ad altri ambienti naturali. A questo proposito verranno organizzate alcune giornate di pulizia della spiaggia e la sensibilizzazione sul tema ecologia sarà al centro di attività e workshop per grandi e piccini.

Infine, non poteva mancare il contorno musicale con giovani DJ del territorio che accompagneranno l’aperitivo servito in spiaggia durante i fine settimana. La giornata finale dell’8 agosto sarà accompagnata dalla musica e dall’animazione di radio RTM e prevederà ulteriori attività ricreative.

Il programma completo del Sandy Power Festival è disponibile nel sito dell’associazione e l’evento, grazie al supporto del Comune di Ispica, è inserito all’interno del programma dell’Estate ispicese 2021.

Salva