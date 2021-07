No Draghi no money…l’opinione di Rita Faletti

C’è chi dice che in politica la dignità non esiste e la coerenza è degli stupidi. Se così fosse, e voglio credere che così non sia, vorrebbe dire che i politici appartengono a una razza solo apparentemente la stessa di quella delle persone comuni. Come dire che sarebbero dei predestinati, che alla nascita presenterebbero dei caratteri particolari. In alternativa, sarebbero in tutto e per tutto uguali agli altri mortali e si trasformerebbero una volta a contatto con la pratica di governo. Una combinazione delle due cose darebbe come risultato Giuseppe Conte. Destinato dalle circostanze a fare il premier di due governi antitetici, con grande disinvoltura e noncuranza delle idee proprie e altrui, pronto a mentire per fare bella figura, “Ho favorito la nomina di Draghi” e “Tornerò a fare il mio mestiere”, contravvenendo palesemente a entrambe le dichiarazioni e infischiandosene di chi ha buona memoria, Conte ha dimostrato di tenere in nessuna considerazione la coerenza delle idee e la dignità, né propria, che non è una pochette o un abito di buona sartoria a conferirgli, né altrui. Ma se in politica dignità e coerenza sono valori mai esistiti o in via di estinzione, lo stesso non si può dire dei proverbi, validi da che mondo è mondo. Uno di questi recita: ognuno ha ciò che si merita. Così arriviamo ai Cinque stelle che su SkyVote avranno un unico nome su cui cliccare. Conte for president. A lui piacerebbe del Consiglio, ma dovrà accontentarsi del Movimento, almeno fino a quando il Garante non ne avrà abbastanza di chi “non ha visione politica, né capacità manageriali, né esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione” . Estendendo il proverbio citato a Letta, che continua a pronosticare un lungo cammino insieme a Conte, evidentemente il segretario dem non merita un compagno di viaggio migliore. Ma per andare dove e fare cosa? Boycotting Draghi?

