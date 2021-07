Ebt Ragusa chiarisce su congedo rivolto a dipendenti con figli affetti da Covid

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica ai lavoratori e alle imprese del comparto dell’area iblea che l’Inps ha fornito le istruzioni circa il diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, introdotto dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Il congedo in modalità oraria è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della richiamata legge di conversione e fino al 30 giugno 2021. Riguarda i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid, in quarantena o se l’attività didattica o educativa in presenza sia stata sospesa.

Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le stesse siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato. L’introduzione della modalità oraria di fruizione del “Congedo 2021 per genitori” non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste dall’articolo 2 del Decreto-legge n. 30/2021. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001. Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. “Ne consegue – chiariscono dal direttivo Ebt Ragusa – che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’istituto”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

