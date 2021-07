Atto vandalico a Scoglitti. Divelto un parcometro

Atto vandalico nella frazione di Scoglitti a Vittoria. Ignoti hanno letteralmente divelto un parcometro.

Lo denuncia Salvo Sallemi, candidato a sindaco. “Un atto gravissimo e al contempo torno a chiedere, così come la nostra coalizione fa da anni, più controlli in città, più agenti, più videosorveglianza. Auspico che gli inquirenti possano risalire celermente ai responsabili assicurandoli alla giustizia. Sulle strisce blu c’è qualcuno che sta esacerbando troppo gli animi e non vorremmo che questi siano i risultati: si può criticare o meno una scelta ma dosando toni, parole e modi. Sarebbe stato meglio concertare, prima dell’installazione delle zone blu, la decisione e la scelta con cittadini e associazioni di categoria ma nulla giustifica il gesto vandalico delle scorse ore. A Scoglitti serve un grande piano parcheggi: ma non da adesso, ma da anni. Un piano che preveda ztl, parcheggi fuori dal centro collegati con navette, e zone blu così come avviene in tutte le località balneari che aspirano ad avere un indotto dal turismo e dalla movida”.

