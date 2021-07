Cile. Domenica 18 luglio si vota per le primarie presidenziali

Domenica prossima si terranno in Cile le primarie per eleggere i candidati delle elezioni presidenziali. Due le coalizioni in lizza: i conservatori di Chile Vamos, e l’alleanza di sinistra, Approve Dignity. Due gli elenchi: (A) che corrisponde a Chile Vamos, con quattro politici in corsa. Mentre l’elenco (B) di Approve Dignity, ha due soli candidati che concorrono per le presidenziali. Chile Vamos è una coalizione composta da Rinnovamento Nazionale, Unione Democratica Indipendente, Evoluzione Politica, e Partito Regionalista Indipendente Democratico. Invece, Approva la Dignità, è composta da Rivoluzione Democratica, Convergenza Sociale, Partito dei Comuni, Partito Comunista e Federazione Regionale Verde Sociale. La candidatura presidenziale del Chile Vamos sarà contesa dai candidati, Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones e Sebastián Sichel. Mentre, Gabriel Boric , e Daniel Jadue, sono coloro che aspirano a vincere le primarie di Approve Dignity. Il ministro dei Tasporti cileno, Gloria Hutt, ha riferito, “che domenica il trasporto pubblico sarà gratuito in tutto il Cile per facilitare la partecipazione al voto a livello nazionale”.

Salva