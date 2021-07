Prosegue la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi

Ancora un fine settimana in compagnia della rassegna InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Venerdì 16 e sabato 17 luglio, alle ore 21.00. al chiostro di Palazzo San Domenico a Modica andrà in scena la commedia musicale Otto e mezzo, liberamente tratta dall’omonimo capolavoro cinematografico di Federico Fellini. Protagonisti i talentuosi artisti dell’Accademia Gli Armonici, che produce lo spettacolo. Marco Verna firma la regia, Elvira Mazza la direzione musicale, Mirella Maltese la coreografia, mentre le scenografie sono di Studio 39. Le avventure, anzi disavventure, di Guido Contini, regista di successo nella Roma degli anni ’60 ma in piena crisi creativa e personale, intratterranno il pubblico modicano tra musiche, recitazione e balli coinvolgenti. La trama è nota a tutti grazie al successo senza tempo della pellicola felliniana. Per il maestro Contini le cose non sembrano volgere nel verso giusto: i giornali parlano del successo del suo ultimo film e del recente matrimonio con Luisa Del Forno; tutti si chiedono quale sarà il suo prossimo titolo, ma nessuna buona idea sembra venir fuori dalla mente del regista. A ciò si aggiunge una presa di coscienza personale: Contini si accorge di essere ancora innamorato di Claudia Nardi, sua grande diva e musa ispiratrice. Le chiede di fare una passeggiata notturna sulla spiaggia per cercare di trovare l’ispirazione che arriva: nella mente del regista infatti riaffiora il ricordo di quando, all’età di otto anni e mezzo, decise di scappare dal collegio per andare a conoscere una prostituta che viveva sulla spiaggia lì vicino. Ripensando a quell’avventura capisce finalmente la sua natura da Casanova e decide che questo personaggio darà ispirazione al suo prossimo film. Ma non filerà tutto liscio.

“L’Accademia Gli Armonici è una delle realtà formative per i giovani attori di maggiore rilievo in tutta la Sicilia sud-orientale – sottolineano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Ogni sua messa in scena riscuote sempre grandissimo successo di pubblico e di critica. La commedia musicale Otto e mezzo confermerà queste aspettative, regalando una serata di altissimo livello e di grande spettacolo”.

Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o al botteghino del teatro

