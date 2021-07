Joseph Lambert è il nuovo presidente provvisorio di Haiti

Joseph Lambert ha assunto la Presidenza della Repubblica di Haiti fino alla data in cui si concluderà il mandato del defunto Jovenel Moise. Prioritario in questo momento per la nazione formare un governo di intesa nazionale, necessario ad organizzare le elezioni presidenziali, legislative e il referendum costituzionale, previste per il 26 settembre prossimo. A nominarlo il Senato haitiano con una risoluzione firmata da 8 dei 10 senatori in carica (mancherebbe il quorum dal momento che dal 2019, l’ex Moise governava per decreto). Lambert, presterà giuramento costituzione davanti all’Assemblea dei senatori in Parlamento, alle autorità costituite della classe politica e della società civile. La nomina di Lambert, di fatto, ignora l’autorità arbitrariamente assunta, il giorno dopo la morte di Moise, dal primo ministro ad interim Claude Joseph, autoproclamatosi presidente, in aperto contrasto con l’articolo 149 della Costituzione. Situazioni che evidenziano la grave situazione di instabilità permanente dell’isola caraibica.

