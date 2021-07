Presentazione domanda di indennità Covid. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica ai lavoratori e alle imprese iblee del comparto che l’Inps, con circolare n. 90 del 29 giugno scorso, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dall’articolo 42, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis). La citata norma ha previsto a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro per le seguenti categorie: lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. “I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021 – chiariscono dal direttivo dell’Ebt Ragusa – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum. I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità omnicomprensive, entro il 30 settembre 2021”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

