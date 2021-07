Il Ragusa Calcio in pole position per la nuova campagna acquisti

“Siamo pronti. Con rinnovato slancio. Per dare il via alla campagna acquisti. Dopo la riconferma del tecnico, è arrivato il momento di conoscere da vicino chi saranno i primi calciatori, tra riconferme e nuovi arrivi, ad indossare la maglia azzurra. Naturalmente, ci siamo già mossi sul mercato. Con l’obiettivo di costruire una squadra che possa essere più competitiva di quella della scorsa stagione”. Parola del presidente del Ragusa Calcio, Giacomo Puma, che, assieme agli altri dirigenti, e al direttore generale Alessio Puma, sta cercando di verificare quali sono i passi da compiere per comporre il nuovo mosaico azzurro. “Intanto – chiarisce ancora il vertice del sodalizio ibleo – è stato importante strutturare ancora meglio la società. Questo ci darà più forza nel gestire le situazioni critiche che eventualmente si dovessero presentare. Ma, inoltre, ci fornisce una base operativa di sostanza per cercare di diventare sempre più consistenti. Vale la pena di ricordare che questo è il secondo anno della nostra gestione e che, durante il primo anno, abbiamo dovuto fare i conti con la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. Occorre essere pronti, secondo noi, se si dovessero ripresentare altre difficoltà simili con un piano predisposto all’evenienza”. Il direttore generale Alessio Puma, intanto, si è già messo all’opera. “Stiamo sondando la disponibilità dei giocatori dell’organico della scorsa stagione – spiega – per valutare quali dovranno essere i passi da compiere. Inoltre, stiamo valutando anche nuovi profili sempre nell’ottica di aggiungere ulteriore peso specifico al gruppo. Assieme al tecnico, Filippo Raciti, stiamo cercando di comprendere quali sono le pedine che potranno fare al caso nostro e qualche accordo è già pronto, lo formalizzeremo a breve. Le aquile azzurre vogliono tornare ad essere competitive. E daremo il massimo affinché ciò accada”.

