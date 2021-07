Anteas Ragusa avvia progetto estate per categorie più fragili

Un progetto per l’estate. Per dare modo agli anziani associati e, più in generale, ai soggetti fragili, di sentirsi protagonisti. E’ il senso dell’iniziativa che Anteas Ragusa attiverà nei prossimi giorni con una consapevolezza: quella che si rende opportuno organizzare qualche incontro in presenza per dare modo a tutti di interagire nella maniera più classica, senza più lo schermo del pc a fare da filtro. “E’ chiaro che – sottolinea il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – saranno seguite tutte le indicazioni per limitare i contagi. Non possiamo correre rischi. Allo stesso tempo, a tal proposito, voglio chiarire che stiamo cercando di convincere lo zoccolo duro dei nostri anziani che ancora non lo ha fatto, una piccolissima parte in realtà, a vaccinarsi. E’ corretto che si possano seguire tutte le procedure protocollari per cercare di venire fuori dalla pandemia”. Schininà, poi, si sofferma sui contenuti del progetto estate. “Piccole iniziative – aggiunge – ma dal grande significato che passano dalla stimolazione cognitiva alla possibilità di conoscere ancora meglio le tecniche del digitale e della digitalizzazione, oltre a piccoli momenti di esercizio fisico. Abbiamo cercato di condensare tutte le attività che da sempre hanno rappresentato un nostro punto di riferimento adattandole, però, alla particolarità del momento. Vogliamo che si possa procedere lungo un indirizzo specifico che è quello dell’esaltazione delle nostre identità e delle nostre peculiarità. I nostri associati avvertono il bisogno di un confronto diretto. Ed è quello che garantiremo loro nel rispetto dei canoni riguardanti la massima sicurezza per la lotta contro il Covid. Ci stiamo scommettendo con l’auspicio che il progetto estate possa fungere da base in vista di una ripresa dell’attività il più possibile normale a cominciare dal prossimo autunno”.

