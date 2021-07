Validata relazione sulla Performance 2020 ed approvato Peg 2021

Validata la relazione sulla Performance anno 2020 ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2021: questi i passaggi amministrativi portati avanti nel corso della prima settimana di Luglio dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

“Un ulteriore passo – ha dichiarato il Commissario straordinario Salvatore Piazza – per la definizione degli atti finanziari di questo ente, a conclusione di tutti gli atti di gestione. L’approvazione del Peg, che rappresenta il piano attuativo del Documento unico di Programmazione, impegna i singoli dirigenti, ed il personale tutto, all’attuazione dei programmi dell’amministrazione”.

Per quanto riguarda la relazione sulla Performance 2020, il Nucleo di Valutazione del L.C.C., presieduto dal segretario generale Alberto D’Arrigo e composto dagli avvocati esterni Marco Antoci e Giuseppe Morana, ha preso in atto i contenuti della Relazione approvata dal Commissario straordinario con la Determinazione 1620 dell’8 luglio 2021, ne ha attestato la coerenza col Piano delle Performance 2020 e ha validato l’atto che è pubblicato online sul sito dell’ente.

