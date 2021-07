Missione Anci di Ammatuna a Roma. L’Onorevole Castelli presto a Pozzallo

Il primo cittadino di Pozzallo Roberto Ammatuna parteciperà, stamane a Roma, alla manifestazione indetta dall’ANCI Nazionale per richiamare l’attenzione del Governo sul tema della reputazione degli Amministratori locali e alle difficoltà a operare dei Sindaci.

A margine dell’iniziativa, ieri Ammatuna ha avuto un incontro proficuo e cordiale con il Vice Ministro dell’Economia On. Laura Castelli.

L’esponente del Governo ha garantito la sua presenza alla manifestazione dei Sindaci ed inoltre ha manifestato il suo apprezzamento per l’impegno dell’intera città di Pozzallo sul versante dell’accoglienza ai migranti.

Nel corso dell’incontro il Vice Ministro ha illustrato al Sindaco gli ultimi provvedimenti economici in favore dei Comuni che saranno approvati in settimana dalla Camera e lo studio di norme che riguardano gli Enti Locali alla luce dell’ultima sentenza della Corte Costituzionale.

Infine, ha anticipato al Sindaco Ammatuna una sua visita in provincia di Ragusa ed in particolare a Pozzallo per la fine del mese di luglio.

Salva