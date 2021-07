Beach Handball: L’U17 della KeyJey Ragusa a Trapani

Continua l’esperienza in rosa della KeyJey Ragusa. Stavolta anche nel beach handball. Lo scorso fine settimana, a Trapani, nel contesto di una prova regionale tenutasi in spiaggia, la formazione iblea Under 17, con innesti provenienti dalla Top Five di Acireale e dall’Albatro di Siracusa, si è classificata in seconda posizione. Nella giornata di sabato, le giocatrici iblee avevano perso 2-0 nella sfida d’esordio con la compagine del Life style Erice. Domenica mattina, invece, le ragusane hanno avuto la meglio ai danni dell’Halikada Licata, affermandosi con il punteggio di 2-0. “E’ stata – dicono dalla KeyJey – un’altra bella esperienza che ci consente di proseguire l’avventura avviata in campo indoor durante questa stagione invernale e che tante soddisfazioni ci ha già regalato. Siamo riusciti, comunque, a dimostrare tutto il nostro valore. E speriamo di andare avanti così anche nel prossimo futuro. Ringraziamo le società che ci hanno garantito la possibilità di presentare una squadra mista che ha saputo farsi valere. L’avventura in rosa, dunque, è destinata a proseguire sotto altre latitudini. Pensiamo di avere le carte in regola per farci valere. Vedremo”.

