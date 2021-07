Come dare il benvenuto ai nuovi impiegati

Il primo giorno di lavoro in un luogo del tutto nuovo può far vivere esperienze contrastanti.

Oltre alla gioia, a volte un po’ d’ansia e nervosismo possono farsi vivi, anche senza essere visibili all’esterno.

Questo perché ogni persona vive il contesto lavorativo in modo del tutto unico e vede il lavoro da un punto di vista soggettivo.

Alle imprese interessa offrire ai dipendenti il miglior ambito professionale in cui dare il massimo e imparare il più possibile, quindi sono sempre alla ricerca dei modi migliori per dare il benvenuto e iniziare il rapporto professionale con il piede giusto.

Alcuni consigli, come scrivere un messaggio di benvenuto, sono gesti semplici che potrebbero far sentire a casa anche le più timide delle persone.

Ecco altri suggerimenti.

Presentazione

Bisogna prendere il tempo necessario per presentare i nuovi arrivati al gruppo già esistente.

Potrebbero essere sufficienti trenta minuti che, se ben spesi, eviteranno futili incomprensioni tra colleghi e aiuteranno a collaborare meglio sin da subito.

La collaborazione, infatti, non è sempre scontata sul posto di lavoro e va periodicamente ravvivata dal team leader, anche con team building e attività utili a sviluppare le doti collaborative di ogni membro.

Una presentazione ben organizzata può rivelarsi utile a sciogliere dubbi e curiosità prima di inserire una nuova figura all’interno di un team.

Primo Giorno

Durante la prima giornata, quasi tutte le aziende danno il benvenuto e mostrano come e dove vengono svolte le varie mansioni.

Informazioni fondamentali, badge, uniformi personalizzate e altro materiale aziendale vengono distribuiti ai nuovi professionisti, spesso insieme a gadget pubblicitari aziendali e personalizzati che si trovano su siti come Maxilia Regali Promozionali, e che legano sin da subito i dipendenti all’azienda.

Durante le prime giornate i nuovi impiegati prendono confidenza con l’ambiente, il ruolo, l’azienda e la sua missione, e definiscono un piano d’azione per raggiungere gli obiettivi personali e collettivi.

In questo periodo, anche i gesti più piccoli possono garantire un ottimo inizio e far sentire a proprio agio una nuova parte del team aziendale, come far trovare un kit di cancelleria personalizzato sulla scrivania il primo giorno di lavoro, un portachiavi per l’auto aziendale, una tazza da caffè per berne in qualsiasi momento al lavoro, oppure un’agenda per organizzare i ritmi quotidiani.

Scrivere un Messaggio di Benvenuto

Potrai leggerlo di persona o farlo trovare, proprio il primo giorno, sulla scrivania dei nuovi dipendenti.

Se a scriverlo è il fondatore dell’azienda l’effetto emotivo sarà amplificato e capace di saldare maggiormente e fin da subito un buon rapporto professionale.

Il tono da utilizzare nel messaggio dovrebbe sempre essere positivo e motivante, in modo da poter rendere chiara l’intenzione dell’azienda di guardare e puntare al futuro, utilizzando alcune righe per fornire informazioni importanti sull’azienda stessa e su come integrarsi al meglio con l’ambiente professionale.

Rendere Chiari i Benefici

Ogni offerta di lavoro porta con sé dei benefici per i dipendenti.

Bonus in busta paga, buoni pasto, biglietti per eventi sportivi, regali promozionali e auto aziendali sono i più comuni benefici forniti dalle aziende.

Tuttavia, a volte il beneficio più grande è l’ambiente di lavoro stesso, quando si presenta sereno e disteso, mentre altre volte i benefits sono tangibili, come auto per il fine settimana e vacanze flessibili.

Le imprese devono enfatizzare i benefici poiché strumenti professionali in grado di motivare sul lungo periodo, soprattutto quando stress ed esigenze aziendali si fanno pesanti.

Per molti professionisti del buon caffè gratis al lavoro è un ottimo beneficio.

Offrire Massima Disponibilità

A volte, i ritmi di lavoro non consentono a manager e responsabili di offrire il massimo supporto alle nuove figure.

Ecco perché assegnare a un solo, esperto dipendente il supporto ai nuovi è una mossa che può aiutare a smaltire il carico di lavoro e garantire tutto l’aiuto necessario alle nuove reclute.

Seguire questi spunti può aiutare a creare un’atmosfera di benvenuto accogliente e capace di dare a lungo la carica ai nuovi arrivati in ufficio.

