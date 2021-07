L’uragano Elsa rallenta, mentre entra in territorio cubano

I nuvoloni della tempesta tropicale Elsa si apprestano ad interessare in queste ore Cuba. E’ stata già raggiunta la città di Bayamo, capoluogo della provincia di Granma, con venti sostenuti tra i 60 e 90 chilometri orari. Il centro della tempesta è localizzato a circa 80 chilometri a nord della Giamaica e a 130 chilometri a sud-est di Cuba, spostandosi, meno velocemente dei giorni scorsi, verso ovest-nordovest a circa 22 chilometri orari. Nelle prossime 12-24 ore si ritiene che manterrà costanti rotta e velocità. Attraverserà lo stretto di Colon, ma non è escluso che il ciclone possa rinforzarsi guadagnando intensità, in direzione dei mari a sud di Las Tunas, Camagüey e il province della regione centrale di Cuba. L’Istituto di Meteorologia di Miami ha assicurato che l’arrivo di Elsa provocherà forti mareggiate con onde tra i quattro e i sei metri di altezza e inondazioni costiere da leggere a moderate, principalmente a Santiago de Cuba e Granma. Passando per Haiti, la tempesta non ha causato morti, ma ha provocato gravi danni all’agricoltura. Le autorità locali hanno detto che le colture di banane e mais sono state semi distrutte. Gravi danni hanno causato anche le inondazioni che hanno colpito le zone costiere. Nella Repubblica Dominicana, due persone hanno perso la vita, un adolescente di 15 anni e una donna di 75 anni.

