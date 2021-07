L’eredità di Hemingway: Cuba non lo dimentica

Cuba salvaguarda e protegge l’eredità di Ernest Hamingway come simbolo dell’isola caraibica. Lo scrittore americano ha lasciato un’eredità letteraria che supera le generazioni. L’appassionato scrittore ha messo radici nelle terre cubane dove è rimasto per 20 anni, entrando in contatto con la gente e la sua cultura. “Dove un uomo si sente a casa, a parte il luogo in cui è nato, quello è il luogo in cui era destinato”, ha detto Hemingway a proposito di Cuba.

La sua impronta a Cuba:

Scrittore dal cuore latino: Ernest Hemingway si è tatuato nell’anima della comunità cubana, dopo aver vissuto 20 anni sull’isola, dove ha scritto opere iconiche del suo repertorio letterario, come “Il vecchio e il mare”, “Di là dal fiume e tra gli alberi” , “Parigi era una festa”, e le “Isole del Golfo”. Culturalmente, Hemingway ha radicato i suoi doni nella scrittura con i tropici e il popolo cubano, diventando così un riferimento quasi storico di Cuba nel mondo. “Ho sempre avuto fortuna a scrivere a Cuba”, ha affermato Hemingway.

Il vecchio e il popolo cubano: Hemingway è riuscito a mimetizzarsi fino a diventare un vero cubano. Si dice che a Cuba vi sia entrato in modo tale che i coloni lo riconobbero e lo apprezzarono come un degno rappresentante adottato dall’isola. La sua eredità sociale risiede nella vicinanza che ha sempre dimostrato con l’umile e semplice cubano, non a caso i pescatori locali hanno sciolto le ancore delle loro barche per realizzare una statua in onore di Hemingway dopo la sua morte.

Diario di Hamingway: Nel seminterrato della residenza di Hemingway all’Avana, è stato ritrovato un reperto che i locali chiamavano “Scatola Nera”, per la quantità di documenti, scritti segreti e ricordi dello scrittore. Insieme a questo bottino documentario, hanno trovato i passaporti dello scrittore, una scoperta che ha mostrato la passione di Hemingway per i viaggi, i paesaggi e le nuove mete. Nei suoi 20 anni di permanenza a Cuba non ha smesso di attraversare l’isola, aveva uno spirito avventuroso che ha unito, quando ha incontrato e vissuto con il popolo cubano. Grazie alla sua passione per questa regione caraibica, tanti sono stati i personaggi che lo hanno seguito e fatto visita.

Ernest e la roccaforte straniera: Hemingway amava Cuba come la sua terra, ha lasciato il segno ovunque, ha viaggiato negli angoli più remoti dell’Avana, si è vestito della sua cultura, del suo cibo, delle sue bevande e della sua musica, poiché erano grandi passioni dello scrittore. Dedicò i suoi anni di soggiorno a vivere con vera vicinanza, era anche un amante della semplicità, dei benefici che la cultura di Cuba aveva da offrirgli.

Lo scrittore ecologico e ambientalista: Lo scrittore americano ha sempre dimostrato un profondo rispetto per la natura, in particolare per il mare e la vita marinara, per questo ha dedicato gran parte della sua scrittura è ispirata a questi temi, dimostrando il suo legame, rispetto e ammirazione per la madre terra. “Il vecchio e il mare” ritrae questa passione smisurata dell’autore per la natura e il ciclo della vita, Hemingway comunicava con questo valore di rispetto e apprezzamento della natura.

Salva